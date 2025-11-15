Сотрудница кафе погибла при столкновении иномарки со зданием во Владивостоке

Смертельная авария произошла на улице Катерной во Владивостоке. Подробности сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по Приморскому краю.

Согласно данным ведомства, водитель машины Mitsubishi Eclipse Cross потерял управление и на высокой скорости въехал в здание придорожного кафе.

Медики экстренно госпитализировали четырех сотрудников пит-стопа и самого автомобилиста. Одна из работниц заведения скончалась от полученных травм. Проводится проверка.