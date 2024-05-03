Сотрудников предприятия в ХМАО задержали по подозрению в краже труб на 520 тысяч рублей | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 12:02 Сотрудников предприятия в ХМАО задержали по подозрению в краже труб на 520 тысяч рублей

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Правоохранители задержали трех сотрудников производственной базы Нефтеюганска. Их заподозрили в краже, сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт УМВД ХМАО.

Согласно данным ведомства, подозреваемые похитили с предприятия 22 металлические трубы. Сумму ущерба оценили в 520 тысяч рублей. Украденное изъяли.

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Возбуждено уголовное дело. Фигурантам может грозить до шести лет лишения свободы.