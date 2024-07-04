Сотрудников микрофинансовой организации задержали в Нижнем Новгороде за обман банков на 9 млн рублей

Правоохранители раскрыли мошенническую схему микрофинансовой организации в Нижнем Новгороде. Сумму ущерба оценили в 9 миллионов рублей, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно версии следствия, члены ОПГ подыскивали граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, и предлагали им выступить получателями кредитов. Для оформления договора фигуранты подготавливали пакет поддельных документов, в том числе о наличии трудоустройства.

Полученные от банков средства менеджеры присваивали. Всего зафиксировали 20 эпизодов мошенничества. По каждому возбуждено уголовное дело.