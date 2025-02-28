Сотрудники Роспотребнадзора изъяли свыше трех тонн некачественной продукции из мяса в Петербурге

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота свыше трех тонн некачественной мясной продукции в Санкт-Петербурге за 2024 год. Об этом сообщает сайт Gazeta.Spb со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По опубликованным данным, за прошедший год специалисты проверили более чем 5,5 тысячи образцов, и 2,6% из них не соответствовали микробиологическим нормам, а меньше 1% — физико-химическим. При этом все продукты отвечали требованиям по паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Лиц, виновных в нарушениях, привлекли к ответственности в соответствии с Кодексом России об административных правонарушениях.