В ЯНАО сотрудники прокуратуры начали проверку после смертельного ДТП на трассе Сургут — Салехард. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авария произошла накануне на 353-м километре трассы недалеко от города Муравленко. Здесь столкнулись «Газель» и автобус с вахтовиками. Сообщается, что водитель «Газели» погиб еще до приезда скорой помощи.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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