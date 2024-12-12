В ЯНАО сотрудники прокуратуры начали проверку после смертельного ДТП на трассе Сургут — Салехард. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авария произошла накануне на 353-м километре трассы недалеко от города Муравленко. Здесь столкнулись «Газель» и автобус с вахтовиками. Сообщается, что водитель «Газели» погиб еще до приезда скорой помощи.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.