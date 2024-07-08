Сотрудники прокуратуры и Гостехнадзора выявили опасные аттракционы в ХМАО

Сотрудники прокуратуры и Гостехнадзора выявили нарушения на трех развлекательных площадках Сургута в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные надзорного ведомства.

Специалисты зафиксировали факты эксплуатации аттракционов, которые не соответствуют требованиям безопасности. Владельцу парков вынесли представление об устранении дефектов техники. Вопрос находится на контроле прокуратуры.

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