Сотрудники полиции Петербурга раскрыли убийство 23-летней давности

В Петербурге правоохранители раскрыли детали убийства, совершенного 23 года назад на Дачном проспекте. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 2001 году житель городского поселка Новоселье увидел на улице 77-летнюю женщину с золотыми сережками и решил их похитить. Мужчина поднялся к ней на этаж, проник в квартиру пенсионерки и забил ее до смерти. Забрав сережки, он покинул место происшествия.

Мужчина уже дал признательные показания. По факту случившегося заведено уголовное дело.

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