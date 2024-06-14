Сотрудники полиции Петербурга раскрыли убийство 23-летней давности

В Петербурге правоохранители раскрыли детали убийства, совершенного 23 года назад на Дачном проспекте. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по Петербургу и Ленобласти.
В 2001 году житель городского поселка Новоселье увидел на улице 77-летнюю женщину с золотыми сережками и решил их похитить. Мужчина поднялся к ней на этаж, проник в квартиру пенсионерки и забил ее до смерти. Забрав сережки, он покинул место происшествия.
Мужчина уже дал признательные показания. По факту случившегося заведено уголовное дело.