Сотрудники МЧС зафиксировали три пожара за сутки в Пензенской области

На территории Пензенской области за последние сутки произошло три пожара. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
В селе Васильевка Пензенского района на улице Центральной сгорел деревянный частный дом площадью 35 квадратных метров. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
В городе Спасске на улице Ленина выгорела кирпичная хозяйственная постройка площадью 15 квадратных метров. На улице Бумажников в Пензе вспыхнул мусор на открытой территории.
