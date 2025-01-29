Сотрудники МЧС спасли жительницу ХМАО при пожаре в пятиэтажном доме

Женщина едва не погибла при пожаре в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На помощь ей пришли спасатели, передает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.
По сведениям ведомства, утром 29 января огонь охватил одну из квартир пятиэтажного дома на улице Зои Космодемьянской. Прибывшие пожарные нашли женщину в задымленном помещении. Ее вывели в безопасное место на свежий воздух.
Пострадавшую доставили в Советскую районную больницу. Спасателям удалось полностью потушить пламя за 15 минут. По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправности электрооборудования.
За ночь в небе над Россией уничтожили пять украинских беспилотников
Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных
Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
«Успокоит Польшу навсегда». Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте