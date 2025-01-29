Сотрудники МЧС спасли жительницу ХМАО при пожаре в пятиэтажном доме

Женщина едва не погибла при пожаре в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На помощь ей пришли спасатели, передает сайт Ura.r u со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По сведениям ведомства, утром 29 января огонь охватил одну из квартир пятиэтажного дома на улице Зои Космодемьянской. Прибывшие пожарные нашли женщину в задымленном помещении. Ее вывели в безопасное место на свежий воздух.

Пострадавшую доставили в Советскую районную больницу. Спасателям удалось полностью потушить пламя за 15 минут. По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправности электрооборудования.