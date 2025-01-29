Сотрудники МЧС спасли жительницу ХМАО при пожаре в пятиэтажном доме

Фото: РИА «Новости»

Женщина едва не погибла при пожаре в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). На помощь ей пришли спасатели, передает сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По сведениям ведомства, утром 29 января огонь охватил одну из квартир пятиэтажного дома на улице Зои Космодемьянской. Прибывшие пожарные нашли женщину в задымленном помещении. Ее вывели в безопасное место на свежий воздух.

Пострадавшую доставили в Советскую районную больницу. Спасателям удалось полностью потушить пламя за 15 минут. По предварительной версии, возгорание началось из-за неисправности электрооборудования.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте