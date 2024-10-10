Сотрудники МЧС спасли трех жильцов загоревшегося «Дома-корабля» в Москве

Сотрудники МЧС России спасли трех жильцов загоревшегося «Дома-корабля» на улице Большая Тульская в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Пожар произошел в двухкомнатной квартире на шестом этаже. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Спасли три человека с этажа, на котором началось возгорание.

Как отметил источник 360.ru, квартира, в которой вспыхнул огонь, сильно захламлена. Там проживают два пожилых человека. На место направили контейнеровоз с дымоудалением, помещение вентилируют. До приезда пожарного-спасательных подразделений 80 человек самостоятельно покинули здание.

В пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о спасении трех жильцов дома. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На месте работают 47 специалистов и 15 единиц техники.

UPD: Всего огнеборцы МЧС России спасли 14 человек из горящего дома. Их осматривают врачи. Пожар ликвидировали на площади в 55 квадратных метров.