Сотрудники МЧС спасли шесть человек из горящей многоэтажки в Москве

Источник 360.ru: на западе Москвы пожарные эвакуировали людей из горящего дома

В московском районе Филевский парк загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели эвакуировали шесть человек с верхних этажей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«С двух окон густой черный дым, с обратной стороны открытое горение», — отметил он.

Собеседник 360.ru добавил, что сотрудники МЧС спасли трех человек с 17-го этажа, двоих — с 10-го и одного — с девятого.

ЧП произошло на улице Василисы Кожиной. По данным источника 360.ru, пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на 10-м этаже. Спасатели зашли в нее и начали тушить огонь изнутри.

«Ликвидация открытого горения, обстановка стабилизируется», — добавил собеседник 360.ru.

В МЧС пожару присвоили первый ранг опасности.