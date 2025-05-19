Сотрудники МЧС спасли ребенка при возгорании двух домов в Пермском крае
Пожар, охвативший частный и дачный дома, вспыхнул в городе Нытва. Происшествие случилось вечером 17 мая на улице Урицкого. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным ведомства, к моменту прибытия первого пожарного расчета шестерым жильцам удалось самостоятельно покинуть горящие здания, одного ребенка из опасной зоны вывели спасатели.
Спустя полчаса специалисты полностью ликвидировали огонь. В тушении участвовали 22 пожарных и четыре единицы техники.
В результате возгорания никто не погиб, однако два человека, включая несовершеннолетнего, получили травмы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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