Сотрудники МЧС спасли ребенка при возгорании двух домов в Пермском крае

Пожар, охвативший частный и дачный дома, вспыхнул в городе Нытва. Происшествие случилось вечером 17 мая на улице Урицкого. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, к моменту прибытия первого пожарного расчета шестерым жильцам удалось самостоятельно покинуть горящие здания, одного ребенка из опасной зоны вывели спасатели.

Спустя полчаса специалисты полностью ликвидировали огонь. В тушении участвовали 22 пожарных и четыре единицы техники.

В результате возгорания никто не погиб, однако два человека, включая несовершеннолетнего, получили травмы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.