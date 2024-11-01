Сотрудники МЧС спасли пожилую жительницу Кунгура, заблокированную в горящем доме

В Кургане пожилая женщина едва не погибла при пожаре в четырехквартирном доме. На помощь ей пришли спасатели, сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По сведениям ведомства, происшествие случилось 31 октября в 06:55 по местному времени на улице 9 Января. На место ЧП выехали 23 специалиста и шесть единиц пожарной техники. Они установили, что огонь охватил лестницу и кровлю двухэтажного жилого дома.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Огнеборцы ликвидировали пламя за 17 минут. Спасатели эвакуировали пенсионерку с опасной территории, в результате удалось избежать наличия жертв и пострадавших.