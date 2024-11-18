Сотрудники МЧС спасли двоих мужчин на Волге в Нижегородской области

Помощь спасателей потребовалась двоим мужчинам на Волге в Нижегородской области. Об этом сообщило « Время Н » со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, мужчины оказались в лодке без бензина и весел. Сигнал поступил около 23 часов. На место направили сотрудников областного аварийно-спасательного отряда.

Специалисты заправили бак судна, после чего потерпевшие самостоятельно добрались до берега. От вызова медиков они отказались.