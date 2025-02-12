Сотрудники МЧС начали эвакуировать 300 рыбаков с отделившейся льдины на Сахалине
Сотрудники МЧС в Сахалинской области начали эвакуацию 300 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке „Хивус“», — заявили в ведомстве.
О ЧП стало известно сегодня ночью. Льдина откололась и отправилась в дрейф по Охотскому морю. На место происшествия выехали шестеро спасателей и четыре единицы специальной техники.
Как отметило издание «Сахалин и Курилы», лед отделился сразу в трех прибрежных населенных пунктах — Охотском, Лесном и Стародубском. Это усложнило спасательную операцию.
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