Сотрудники МЧС начали эвакуировать 300 рыбаков с отделившейся льдины на Сахалине

Сотрудники МЧС в Сахалинской области начали эвакуацию 300 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине в Охотском море. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Задействованы вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке „Хивус“», — заявили в ведомстве.

О ЧП стало известно сегодня ночью. Льдина откололась и отправилась в дрейф по Охотскому морю. На место происшествия выехали шестеро спасателей и четыре единицы специальной техники.

Как отметило издание «Сахалин и Курилы», лед отделился сразу в трех прибрежных населенных пунктах — Охотском, Лесном и Стародубском. Это усложнило спасательную операцию.