Сотрудники ФСБ изъяли более 7 тысяч бутылок суррогатного алкоголя в Новосибирске

Силовики пресекли в Новосибирске деятельность по распространению контрафактной продукции. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные УФСБ РФ по региону.
Согласно информации ведомства, на одном из складов города специалисты обнаружили спиртное с этикетками известных брендов водки, виски, пива и вина. Сотрудники изъяли более семи тысяч бутылок суррогатного алкоголя, а также свыше тысячи пачек поддельных сигарет.
В отношении организаторов нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело. Все товары отправили на экспертизу.
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