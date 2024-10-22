Сотрудники ФСБ изъяли более 7 тысяч бутылок суррогатного алкоголя в Новосибирске

Силовики пресекли в Новосибирске деятельность по распространению контрафактной продукции. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные УФСБ РФ по региону.

Согласно информации ведомства, на одном из складов города специалисты обнаружили спиртное с этикетками известных брендов водки, виски, пива и вина. Сотрудники изъяли более семи тысяч бутылок суррогатного алкоголя, а также свыше тысячи пачек поддельных сигарет.

В отношении организаторов нелегального бизнеса возбуждено уголовное дело. Все товары отправили на экспертизу.