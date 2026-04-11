Сотрудники ДПС задержали водителя с поддельными правами в Нижегородской области

В Кстовском районе сотрудники полиции задержали слесаря, который предъявил инспекторам ДПС поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным ведомства, 41-летний житель села предъявил документ, распечатанный на цветном струйном принтере. Подделка была быстро обнаружена, поскольку внешний вид удостоверения не соответствовал официальному образцу.
Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под обязательством о явке.
