Сотрудники ДПС задержали водителя с поддельными правами в Нижегородской области

В Кстовском районе сотрудники полиции задержали слесаря, который предъявил инспекторам ДПС поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, 41-летний житель села предъявил документ, распечатанный на цветном струйном принтере. Подделка была быстро обнаружена, поскольку внешний вид удостоверения не соответствовал официальному образцу.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под обязательством о явке.

