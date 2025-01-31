Сотрудники ДПС Татарстана устроили погоню за водителем, который не был пристегнут

В Набережных Челнах сотрудники ДПС накануне устроили погоню за нарушителем дорожного движения. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на МВД по Татарстану.

Инспекторы ДТП потребовали остановиться водителя, но тот проигнорировал правоохранителей и попытался скрыться. Когда стражам порядка все же удалось остановить мужчину, оказалось, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

Водителем оказался молодой человек 1995 года рождения. На него составили протоколы из-за нарушений, а также отправили под арест на 13 суток.