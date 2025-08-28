Сотрудники ДПС остановили 18-летнего водителя ВАЗ без прав в Удмуртии

В Игринском районе инспекторы ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого находился 18-летний житель Ижевска без прав. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на данные полиции.

Проверка выявила, что на машине установлены фальшивые государственные номера, а транспортное средство не зарегистрировано в ГИБДД. В отношении водителя были составлены четыре административных протокола.

Отмечается, что летом молодой человек уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения без прав. При этом нарушитель признался, что мечтает работать в Госавтоинспекции.