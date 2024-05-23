Сотрудника маркетплейса задержали в Петербурге за подмену 11 iPhone на подделки
Правоохранители задержали управляющего пунктом выдачи заказов крупного маркетплейса в Выборгском районе Петербурга. Его подозревают в мошенничестве, сообщил «Питер ТВ».
По предварительным данным, 19-летний сотрудник заказал 11 iPhone, а после прибытия смартфонов заменил их на подделки. Впоследствии молодой человек оформил возврат.
Сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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