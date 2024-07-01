Сотрудника ломбарда задержали в Удмуртии по делу о мошенничестве на 565 тысяч рублей

Правоохранители задержали в Удмуртии 26-летнего сотрудника ломбарда, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Согласно данным ведомства, подозреваемый скупал у друзей бижутерию по цене ювелирных украшений, выдавая деньги из кассы. Позже приятели делили полученные средства.

Сумма ущерба составила 565 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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