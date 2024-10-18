Сотрудник Росгвардии оказал помощь женщине, которая попала в ДТП в Челябинске

В Челябинске сотрудник Росгвардии помог женщине после того, как ее сбил водитель грузовика. Об этом рассказал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
Сразу после ДТП у женщины началось артериальное кровотечение. Замруководителя отряда «Гром» наложил жгут пострадавшей и провел тампонирование, тем самым остановив кровопотерю. Далее боец вызвал медиков.
Сейчас пострадавшая находится в больнице. О ее состоянии не сообщается.
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