Сотрудник предприятия в Нижнем Новгороде случайно сжег спецтехнику на 40 млн рублей

В Нижнем Новгороде на предприятии по переоборудованию автомобилей произошел крупный пожар, ущерб от которого составил 40 миллионов рублей. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили представители областного ГУ МЧС России.

По данным ведомства, причиной стала неосторожность сотрудника, который решил подплавить бахрому на ремне кресла зажигалкой. Огонь быстро охватил салон микроавтобуса, а затем перекинулся на ангар и стоявшие рядом автомобили.

В результате шесть единиц спецтехники были полностью уничтожены. Пострадавших нет. Виновник происшествия уже возместил 11 миллионов рублей ущерба и продолжает выплаты.