Сотрудник дорожной службы пострадал в ДТП на КАД в Петербурге
Минувшей ночью на участке КАД в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в которой пострадал рабочий дорожной службы. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на ГИБДД по городу.
ДТП случилось на участке между съездами на Шафировский проспект и проспект Косыгина. По предварительным данным, 42-летний водитель за рулем автомобиля влетел в прицеп, который стоял в третьей полосе.
В результате аварии пострадал сотрудник дорожной службы, который делал разметку. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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