Сотни мертвых карасей заполонили берег брянского озера

Огромное количество рыбы погибло на озере Совхозном в Брянской области. Жители региона обвинили в произошедшем местную администрацию, сообщил в Telegram-канале эколог Жора Каваносян.
Кадрами усыпанного мертвыми карасями берега жители поселка Дружба поделились в соцсетях на выходных. Он предположили, что осушение водоема произошло из-за ремонта плотины.
«Воду спустили, а о рыбе и прочих биоресурсах никто не подумал. Как плотину починили — озеро наполнили водой снова», — написал эколог.
По данным издания Bryansk.news, ранее региональная прокуратура направила местным властям представление об устранении нарушений по поводу плотины на Совхозном.
Ранее в Курганской области выбросило на берег сотни тысяч рыб. В массовой гибели карасей разбирались правозащитники.
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