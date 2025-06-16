Сотни мертвых карасей заполонили берег брянского озера

Эколог Каваносян: на брянском озере Совхозном зафиксировали массовый мор рыбы

Огромное количество рыбы погибло на озере Совхозном в Брянской области. Жители региона обвинили в произошедшем местную администрацию, сообщил в Telegram-канале эколог Жора Каваносян.

Кадрами усыпанного мертвыми карасями берега жители поселка Дружба поделились в соцсетях на выходных. Он предположили, что осушение водоема произошло из-за ремонта плотины.

«Воду спустили, а о рыбе и прочих биоресурсах никто не подумал. Как плотину починили — озеро наполнили водой снова», — написал эколог.

По данным издания Bryansk.news, ранее региональная прокуратура направила местным властям представление об устранении нарушений по поводу плотины на Совхозном.

Ранее в Курганской области выбросило на берег сотни тысяч рыб. В массовой гибели карасей разбирались правозащитники.