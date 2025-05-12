Соседский алабай прокопал дыру под забором и набросился на мальчика в Подмосковье
Алабай в Подмосковье напал на шестилетнего ребенка
Алабай покусал шестилетнего мальчика в городе Шатура в Московской области. После нападения ребенку потребовалась помощь врачей. Подробности случившегося раскрыла мама пострадавшего в беседе с 360.
По ее словам, происшествие случилось вечером 9 мая в частном секторе на Пионерской улице. Семья возвращалась с прогулки, когда из-под забора соседского дома вылезли три крупные собаки.
«В двух домах от нашего дома я увидела, что из-под забора у соседей высовываются две огромные собаки. Сказала дочке: „идем тихо“. Пройдя еще пару шагов замечаю, что дальше под забором раскопанная собаками дыра больше, и вылезает третья собака — алабай. И бежит на моего сына», — рассказала собеседница 360.
Собака набросилась на мальчика, стоявшего с велосипедом, повалила его на землю и начала кусать. К нему подбежала мама и позвала на помощь главу семейства.
«Слава богу муж был на улице у дома, прибежал на помощь. Потом вышел сосед, хозяин собаки. Позже мы вызвали скорую и полицию», — отметила мать пострадавшего.
Пресс-служба прокуратуры сообщила, что началась проверка в связи с нападением собаки на мальчика.
«В результате происшествия пострадавшему диагностированы ссадины плеча и головы, ему оказана необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.
По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью ребенка.