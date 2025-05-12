Соседский алабай прокопал дыру под забором и набросился на мальчика в Подмосковье

Алабай в Подмосковье напал на шестилетнего ребенка

Фото: 360.ru

Алабай покусал шестилетнего мальчика в городе Шатура в Московской области. После нападения ребенку потребовалась помощь врачей. Подробности случившегося раскрыла мама пострадавшего в беседе с 360.

По ее словам, происшествие случилось вечером 9 мая в частном секторе на Пионерской улице. Семья возвращалась с прогулки, когда из-под забора соседского дома вылезли три крупные собаки.

«В двух домах от нашего дома я увидела, что из-под забора у соседей высовываются две огромные собаки. Сказала дочке: „идем тихо“. Пройдя еще пару шагов замечаю, что дальше под забором раскопанная собаками дыра больше, и вылезает третья собака — алабай. И бежит на моего сына», — рассказала собеседница 360.

Собака набросилась на мальчика, стоявшего с велосипедом, повалила его на землю и начала кусать. К нему подбежала мама и позвала на помощь главу семейства.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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«Слава богу муж был на улице у дома, прибежал на помощь. Потом вышел сосед, хозяин собаки. Позже мы вызвали скорую и полицию», — отметила мать пострадавшего.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что началась проверка в связи с нападением собаки на мальчика.

«В результате происшествия пострадавшему диагностированы ссадины плеча и головы, ему оказана необходимая медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, в том числе направленные на компенсацию вреда, причиненного здоровью ребенка.

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