Сообщение об издевавшихся над сверстницами школьниках проверят в Сахалине | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 14:55 Сообщение об издевавшихся над сверстницами школьниках проверят в Сахалине Прокуратура на Сахалине проверит сообщению о травле двух учениц в школе РИА «Новости»

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Правоохранительные органы Сахалина начали проверку появившихся в СМИ сообщений о травме двух школьниц и публикации видео с нацисткой символикой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сахалинское издание АСТВ.ru уточнило, что ученики младших классов унижали двух девочек во дворе, обливали водой, толкали и валили на землю в Холмске. Они сняли свои действия на камеру, после чего опубликовали видео и добавили в него нацистскую символику.

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«Прокуратура по городу Холмску начала проверку по публикации в СМИ, согласно которой сахалинские школьники травили двух учениц и выложили видео с нацисткой символикой», — отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство даст оценку работе органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также исполнению законодательства об экстремистской деятельности.

Ранее школьницу из Петербурга жестоко избили одноклассники и сняли ее мучения на видео.