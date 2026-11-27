Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге начали проверку информации о возможном жестоком обращении с животными в квартире на Тихорецком проспекте. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на МВД России.

Поводом для разбирательства стали сообщения в медиа. В сгоревшем помещении обнаружили останки погибших кошек и живых питомцев. Предварительно, петербурженка содержала порядка 40 животных.

Соседи и волонтеры предположили, что возгорание произошло из-за попытки хозяйки приготовить кошек в пищу. Женщину поместили в психоневрологический диспансер.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают очевидцев, после чего примут процессуальное решение. Выживших одичавших животных спасают горожане.