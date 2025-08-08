Сочи оказался частично затоплен из-за тропических ливней
Реки вышли из берегов и вызвали подтопления в нескольких районах Сочи. Об этом сообщили 360.ru местные жители.
«Вода была ниже колена. Нижний этаж дома затопило», — рассказала одна из них.
По ее словам, сейчас вода уже ушла в море.
«Там, где я нахожусь, особо ничего интересного не происходит, с дорогами нормально. Разве вот речка только слишком бурная», — сообщил житель Хосты.
Он прислал видео с набережной.
По данным городской администрации, причиной наводнения стали тропические ливни, пролившиеся на город минувшей ночью. В предгорьях Лазаревского района выпало до 95 миллиметров осадков. Из-за непогоды упало несколько деревьев, экстренные службы их оперативно убрали.
Информации о пострадавших не поступало.