Сочи оказался частично затоплен из-за тропических ливней

Реки вышли из берегов и вызвали подтопления в нескольких районах Сочи. Об этом сообщили 360.ru местные жители.

«Вода была ниже колена. Нижний этаж дома затопило», — рассказала одна из них.

По ее словам, сейчас вода уже ушла в море.

«Там, где я нахожусь, особо ничего интересного не происходит, с дорогами нормально. Разве вот речка только слишком бурная», — сообщил житель Хосты.

Он прислал видео с набережной.