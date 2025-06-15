Собаку машиной протащили по трассе в Мариуполе, она чудом выжила

Волк: жизни собаки, которую протащило за машиной в Мариуполе, ничего не угрожает

В Мариуполе собака чудом выжила после того, как ее протащило по асфальту за движущимся автомобилем. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что история с собакой, вызвавшая беспокойство у пользователей Сети, закончилась благополучно.

«Были установлены водитель и пассажир легкового автомобиля. Ими оказались муж и жена», — заявили в МВД России.

Собака находилась на заднем сидении автомобиля, когда случайно выпрыгнула через окно. Животное зацепилось поводком за сиденье. Другие автомобилисты начали сигналить, и тогда супруга водителя заметила, что произошло, после чего автомобиль остановили.

Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику. Врачи подтвердили, что ее жизни ничего не угрожает.

Ранее RT сообщил, что появился приказ МЧС России, согласно которому гражданам запретят приводить с собой животных на российские пляжи.