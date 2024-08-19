Собака загрызла ребенка в Кемеровской области

В Кузбассе собака на привязи напала на шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России .

ЧП произошло 17 августа в поселке Краснобродский Кемеровской области. По данным следствия, девочка ушла на прогулку без сопровождения взрослых. Она зашла на территорию соседнего участка, где на нее накинулась собака, сидевшая на привязи. От полученных травм девочка скончалась на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности — прим. ред.)», — отметили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. После проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, к уголовной ответственности могут привлечь мать погибшей девочки, так как она не уследила за дочерью. Собаку усыпили.