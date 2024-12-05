Собака спасла хозяев от пожара в доме в Новосибирске

В Новосибирске семья едва не погибла в пожаре, если бы их не спасла собака. О случившемся сайту kp.ru рассказали в областном управлении МЧС.

Случай произошел накануне в Октябрьском районе Новосибирска. Первой на территории жилища вспыхнула баня. Собака почувствовала запах дыма и начала громко лаять. Хозяева дома, которые в этом момент еще спали, проснулись от громких звуков и выбежали на улицу.

Спасателям удалось потушить огонь за 17 минут. В результате происшествия сгорела баня площадью 10 квадратных метров.