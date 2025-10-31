Собака погибла при пожаре в частном доме в Ленобласти
Крупный пожар произошел в СНТ «Ника» Всеволожского района Ленобласти, сообщил peterburg2.ru.
По предварительным данным, огонь охватил частный жилой дом вместе с припаркованным поблизости автомобилем. Пламя распространилось на площади 105 квадратных метров.
Спасти строения не удалось — дом и машина сгорели дотла. Внутри здания находилась собака, которая погибла в огне. Проводится проверка.
