Собака напала на ребенка в Петрозаводске

В Петрозаводске произошел инцидент с участием собаки, которая атаковала маленького ребенка. Происшествие случилось днем 22 июля на улице Кемская, где животное, похоже, освободившись от привязи и набросилось на мальчика, написал сайт karelinform.ru .

Животное имело ошейник и кусок веревки, что позволило предположить, что оно сбежало от владельца. Прохожая вмешалась и отпугнула агрессивную собаку, предотвратив дальнейшие инциденты.

Информация о случившемся распространилась в социальных сетях, где жители города обсудили ситуацию. Пользователи разделились во мнениях: одни осуждают владельца собаки за пренебрежение правилами выгула, другие предполагают, что ребенок мог каким-то образом спровоцировать животное.

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии обратилось к пострадавшим с рекомендацией обратиться в полицию для установления обстоятельств происшествия и определения ответственности владельца животного.