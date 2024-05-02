Собака на Кубани откусила школьнице часть лица | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 09:54 Собака на Кубани откусила школьнице часть лица Kp.ru: на Кубани собака откусила 15-летней девочке часть лица Adam Lawrence/moodboard / Global Look Press

Читать 360 в

В Темрюке собака набросилась на 15-летнюю школьницу и откусила ей часть лица. Девочка в больнице. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Подростку предстоит еще несколько операций. Пострадавшая остается под наблюдением медиков уже четвертый день. Собеседник издания отметил, что «ситуация очень сложная». Когда состояние школьницы станет стабильным, ей сделают пластику — правда, точных прогнозов хирурги пока не дают.

Реклама

В апреле в Люберцах собака бойцовской породы набросилась на четырехлетнего мальчика на лестничной клетке. Ребенок попал в больницу. Следователи возбудили уголовное дело. Сестра пострадавшего позже отмечала, что пострадавший чувствует себя плохо.

Жительница Владивостока рассказала, что на нее несколько раз набросилась бойцовская собака породы стаффордширский терьер, которую выпускают гулять без намордника. Женщина пожаловалась на то, что хозяйка собаки ничего не предпринимает.