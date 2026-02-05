Собачий концлагерь. Десятки трупов животных нашли в приюте под Петербургом

Волонтеры обнаружили более 40 мертвых животных на территории приюта «Островок надежды» в Ленинградской области. Два года назад из собачьего концлагеря уже спасали щенков, но трагедия повторилась. Подробности сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке» .

У хозяйки приюта был еще один участок. Сюда привозили собак со всей страны и СНГ. В какой-то момент на территории приюта оказалось 700 хвостатых. Животные были больны, но лекарства им не давали. Все, что передавали для них, отправлялось на склад.

«Ветуправлению и полиции вместе с волонтерами удалось зайти в приют — там обнаружили тела кошек и собак. Более 40 мертвых животных забрало ведомство, но позже нашлось еще. В еще одной бытовке заметили скелеты», — написали журналисты.

Летом прошлого года стало известно, что зоозащитница устроила «лагерь смерти» для собак в Ленинградской области.