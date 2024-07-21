Снесшего кувалдой голову бюсту Сталина вандала задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, который снес кувалдой голову Иосифа Сталина с его бюста в Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 20 июля около 17:00 правоохранительные органы получили сообщение о том, что в парке на Советской улице неизвестный мужчина повредил два памятника.

В ходе разыскных мероприятий личность подозреваемого установили, им оказался 43-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Фигуранту дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Причины преступления устанавливаются.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина в клетчатой рубашке подошел к бюсту советского вождя с кувалдой. Он замахнулся и ударил по голове изваяния. После того как бюст Сталина рухнул на землю, вандал скрылся.