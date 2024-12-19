Снегоуборочный трактор сбил женщину в Шушарах

В Санкт-Петербурге женщина пострадала в результате наезда снегоуборочного трактора. Об этом сообщил сайт 78.ru.
Инцидент произошел в поселке Шушары. Пострадавшая двигалась по Новгородскому проспекту, когда ее задел трактор. Вероятно, водитель не заметил женщину на дороге, написал Piter.TV.
На место происшествия была вызвана скорая помощь. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей обеих ног. После оказания необходимой помощи еe отпустили домой. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.
Подозреваемых в умышленной порче чужого автомобиля задержали в Люберцах
Песков списал заявление Зеленского о технологической дуэли на эмоциональный перегруз
Администрация Одинцова провела выездной прием жителей поселка Летний Отдых
Проект «Спортивный Солнечногорск» победил во всероссийском конкурсе инициатив
Почти 900 3D-маммографий провели в онкодиспансере Подмосковья за год
Песков подвел итоги прямой линии с Путиным
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте