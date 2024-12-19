Снегоуборочный трактор сбил женщину в Шушарах

В Санкт-Петербурге женщина пострадала в результате наезда снегоуборочного трактора. Об этом сообщил сайт 78.ru .

Инцидент произошел в поселке Шушары. Пострадавшая двигалась по Новгородскому проспекту, когда ее задел трактор. Вероятно, водитель не заметил женщину на дороге, написал Piter.TV.

На место происшествия была вызвана скорая помощь. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей обеих ног. После оказания необходимой помощи еe отпустили домой. Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.