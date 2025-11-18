Снегоуборочная машина наехала на женщину в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 ноября произошло ДТП с участием снегоуборочной машины. По данным пресс-службы УГИБДД по Нижегородской области, 61-летний водитель транспортного средства «Шахман» наехал на 62-летнюю женщину. Об этом написало ИА «Время Н».
Инцидент произошел на улице Автоматной, где гражданка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что ледяной дождь превратил дороги Нижнего Новгорода в каток.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте