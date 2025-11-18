Снегоуборочная машина наехала на женщину в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 ноября произошло ДТП с участием снегоуборочной машины. По данным пресс-службы УГИБДД по Нижегородской области, 61-летний водитель транспортного средства «Шахман» наехал на 62-летнюю женщину. Об этом написало ИА «Время Н».