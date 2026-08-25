Смытые с термальных источников дома с туристами нашли на Сахалине

Контейнерные дома, смытые с Лесогорских термальных источников потоками вышедшей из берегов реки, обнаружили в труднодоступной местности. Об этом представитель Главного управления МЧС России по Сахалинской области сообщил ТАСС .

«Только что контейнеры обнаружили спасатели, к поискам присоединился вертолет. Так как дорог в районе ЧП нет, территорию до этого обследовали пешком. Экипаж увидел домики», — рассказал он.

Возле контейнерных домов вертолет приземлиться не смог, только на термальных источниках. Оттуда спасатели выдвинулись пешком.

Река в Углегорском районе вышла из берегов из-за циклона, который обрушился на Сахалин. Группа туристов, по информации МЧС, выдвинулась к Лесогорским термальным источникам до непогоды. Течение смыло контейнерные дома. В районе базы находились 11 человек, местонахождение двоих неизвестно.