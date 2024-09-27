Смертельный пожар в доме в Пензенской области мог начаться из-за неправильного использования печи

Вечером 25 сентября в вагончике-бытовке, расположенном в поселке Верхозим Кузнецкого района, вспыхнул пожар. Спасатели нашли на месте происшествия тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР по Пензенской области.