Смертельный пожар в доме в Пензенской области мог начаться из-за неправильного использования печи

Вечером 25 сентября в вагончике-бытовке, расположенном в поселке Верхозим Кузнецкого района, вспыхнул пожар. Спасатели нашли на месте происшествия тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на СУ СКР по Пензенской области.

На теле не нашли никаких повреждений, за исключением следов от термического воздействия. В связи с этим назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно установить причину смерти.

По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неправильного использования металлической печи.

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