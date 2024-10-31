Смертельной ДТП с участие фуры и «Газели» произошло в Волгоградской области
В Новоаннинском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб один человек. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
По предварительной информации, на трассе «Каспий» столкнулись «Газель» и фура. От удара первый грузовик перевернулся на бок. Ее водитель погиб на месте до приезда скорой.
По данному факту начали проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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