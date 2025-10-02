Смертельное ДТП, в котором погиб дорожный рабочий, произошло в ЯНАО

На Ямале 1 октября произошло серьезное происшествие. На 1221-м километре трассы «Сургут — Салехард» водитель грузовика «Урал» сбил двоих рабочих, которые ремонтировали дорогу. Один из пострадавших погиб на месте, а другого увезли в больницу, написало Ura.ru .

«В результате ДТП один дорожный рабочий погиб, второй рабочий госпитализирован», — говорится в сообщении .

В Госавтоинспекции отметили, что эта информация не является основанием для установления виновности участников ДТП. За сутки в округе зарегистрировано 11 дорожных происшествий.