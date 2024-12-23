Смертельное ДТП с участием женщины-водителя произошло в Челябинской области

В Увельском районе Челябинской области произошла авария, в которой погиб один человек. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД, написал сайт Ura.ru .

Случай произошел 23 декабря в 8:40 утра на 75-м километре трассы «Челябинск-Троицк до границы с Республикой Казахстан». Женщина 1970 года рождения, управлявшая автомобилем Lada Granta, при выполнении маневра обгона выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo под управлением мужчины 1965 года рождения.

В результате аварии водитель Lada Granta получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Водитель второй машины пострадал. На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД и следственная оперативная группа.