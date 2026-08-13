Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Пензенской области

В Тамалинском районе Пензенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. Как сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления Госавтоинспекции, трагедия произошла сегодня ночью на 44-м километре трассы «Тамбов — Пенза» — Пристаное — Ершово — Озенки — граница с Казахстаном. Об этом пишет «Пенза-пресс» .

В 01:51 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве сбил 38-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Водитель скрылся с места аварии, не дожидаясь приезда сотрудников ГАИ и медиков.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и ведут активный розыск водителя, покинувшего место ДТП. Правоохранители напоминают, что оставление места ДТП, повлекшее тяжкие последствия, является уголовным преступлением и может повлечь за собой наказание в виде длительного лишения свободы.