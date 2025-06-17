Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло на трассе в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе на трассе «Югра» произошла авария с гибелью человека. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Согласно сообщению Управления автомобильных дорог Югры, столкновение случилось между автомобилем марки Toyota и мотоциклом японской сборки Suzuki. Последствия аварии оказались крайне тяжелыми: водитель мотоцикла, молодой человек 1995 года рождения, скончался на месте происшествия.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование обстоятельств инцидента, выясняют детали произошедшего и устанавливают точную причину трагедии. Оперативные службы продолжают вести следственные мероприятия на месте ДТП.