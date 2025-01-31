Смертельное ДТП с участием микроавтобуса произошло на трассе Омск — Тара
В четверг, 30 января, на автодороге Омск — Тара произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса ГАЗ. Об этом написал сайт gorod55.ru, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Омской области.
По предварительным данным, 36-летний водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который поворачивал налево на 504-м километре трассы.
Сам водитель погиб в карете скорой помощи. Двум пассажирам транспортного средства — мужчинам 42 и 75 лет — потребовалась помощь медиков.
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