В четверг, 30 января, на автодороге Омск — Тара произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса ГАЗ. Об этом написал сайт gorod55.ru , ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Омской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик, который поворачивал налево на 504-м километре трассы.

Сам водитель погиб в карете скорой помощи. Двум пассажирам транспортного средства — мужчинам 42 и 75 лет — потребовалась помощь медиков.