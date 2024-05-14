Смертельное ДТП с участием легковушки и фуры произошло в Новосибирской области | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 17:55 Смертельное ДТП с участием легковушки и фуры произошло в Новосибирской области

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На трассе Р-255 «Сибирь» произошла смертельная авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по Новосибирской области.

Предположительно, 41-летний мужчина пьяный сел за руль Kia. На пассажирском кресле с ним ехал его 44-летний знакомый. Водитель на огромной скорости промчался мимо сотрудников ГИБДД, но проигнорировал их требование остановиться.

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Вскоре после этого он потерял управление и столкнулся с фурой. От полученных травм пассажир легковушки скончался на месте. Водителя иномарки госпитализировали. По факту аварии начали проверку.

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