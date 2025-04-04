Смертельное ДТП с участием «Газели» произошло у моста в Нижнем Новгороде

В Сети появились фотографии с места аварии, которая произошла у одного из мостов в Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru.
По предварительной информации, водитель «Газели» ехал по левой полосе и не рассчитал скорость. В итоге машина врезалась в стоявший на проезжей части погрузчик. Спецтехника была задействована в дорожных работах.
В аварии погиб пассажир «Газели». Ее водителя доставили в больницу с травмами. Сейчас выясняются подробности случившегося.
Украинцам в США по ошибке разослали письма с требованием покинуть страну
Онлайн-запись первоклассников в школы открылась в Чехове
Заседание членов Ассоциации ветеранов СВО прошло в Химках
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья в выходные
Третий регулярный речной маршрут запустят в Москве в 2025 году
Концерт духовых инструментов прошел в детской школе искусств в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте