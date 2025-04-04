Смертельное ДТП с участием «Газели» произошло у моста в Нижнем Новгороде

В Сети появились фотографии с места аварии, которая произошла у одного из мостов в Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru .

По предварительной информации, водитель «Газели» ехал по левой полосе и не рассчитал скорость. В итоге машина врезалась в стоявший на проезжей части погрузчик. Спецтехника была задействована в дорожных работах.

В аварии погиб пассажир «Газели». Ее водителя доставили в больницу с травмами. Сейчас выясняются подробности случившегося.