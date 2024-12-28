Смертельное ДТП с участием фуры произошло в Красноярском крае
В Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь» грузовик снес легковушку. Об этом сообщил prmira.ru со ссылкой на Госавтоинспекции.
Грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Raum.
В результате аварии 28-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
«Наводит порядок». В полиции Нью-Йорка прошли чистки из-за секс-скандала
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 100 снарядов
ВС России освободили Новотроицкое в ДНР
ВСУ стали имитировать успех на поле боя с помощью сброшенных флагов
Бастрыкин обсудил с Алиевым расследование крушения самолета в Актау
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее возросло до 167
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте