Смертельное ДТП с участием фуры произошло в Красноярском крае

В Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь» грузовик снес легковушку. Об этом сообщил prmira.ru со ссылкой на Госавтоинспекции.

Грузовик Mercedes-Benz с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Raum.

В результате аварии 28-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.

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